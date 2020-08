Scuola: Mazzoni (Campania Libera), dalla politica maturità non lettere a Mattarella (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mazzoni ha proseguito: ""Si può impiegare il tempo che a disposizione per sperimentare delle buone pratiche: il recupero dei debiti scolastici può rappresentare un primo test per verificare come usare gli spazi, anche quelli esterni alle scuole, per gestire piccoli gruppi di studenti, magari raccogliendo in una sola classe chi frequenta lo stesso anno scolastico, dopo aver effettuato le sanificazioni, assicurando piena copertura su test sierologici, tamponi, monitoraggio e tracciamento degli eventuali casi di contagio". Dunque ha aggiunto: "In questo senso, la politica deve dare dimostrazione di aver compreso appieno la sfida che stiamo affrontando, non lasciarsi andare a improvvide proposte come quella del commissariamento, avanzate proprio da chi in passato ha sempre criticato l'idea di commissariare il nostro Paese", continua Mazzoni, con riferimento alla lettera inviata dal candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, Stefano Caldoro, al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. (Ren)