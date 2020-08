Campania: Borrelli (Verdi), presentato esposto su cavallo morto a Reggia Caserta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo presentato un esposto perché vogliamo che venga fuori la verità su questa vicenda e che tutti i responsabili, dal trasportatore, alla società che gestisce le carrozze, alla Soprintendenza, se non ha effettuato i dovuti controlli, paghino per le loro colpe". Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli sul caso del cavallo stramazzato al suolo alla Reggia di Caserta: "Questo tipo di attività va regolamentata, non è possibile che un cavallo venga fatto sfiancare facendolo trainare una carrozza sull'asfalto sotto al sole cocente, anche nelle ore più calde, per il divertimento altrui, è qualcosa di inaccettabile". Quindi ha concluso: "Intanto aumentano anche le segnalazioni delle carrozzine che girerebbero anche a Napoli non rispettando l'ordinanza sindacale che vieta la circolazione in determinati orari troppo caldi. Stamane in orario non consentito e cioè tra le 13 e le 16 che è considerato l'orario più caldo della giornata circolava una carrozzella sul lungomare segnalata da diversi cittadini. E' partita subito la denuncia".(Ren)