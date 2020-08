Pompei: sindacati incontrano vertici Parco e sospendono assemblea convocata per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina alle 9, presso la sede del Parco Archeologico di Pompei, le organizzazioni sindacali si sono incontrate, su convocazione, con l’amministrazione. L'annuncio in una nota: "I rappresentanti delle organizzazioni sindacali, visto la disponibilità dimostrata dai funzionari presenti in rappresentanza dell’amministrazione, considerato che l’eventuale chiusura degli Scavi di Pompei avrebbe causato un grave disservizio al pubblico, nonché un danno d’immagine per il Parco archeologico di Pompei, hanno condiviso di cercare di risolvere le criticità segnalate nel comunicato dell’assemblea". E ancora: "In merito alle criticità segnalate per la sicurezza, salubrità e arredi in tutti i posti di lavoro e corpi di guardia, l'amministrazione al fine di prevenire e contrastare l’eventuale diffusione del Covid19, ha assicurato che si impegnerà affinché il coordinatore del servizio prevenzione e protezione si attivi al più presto per la sanificazione degli ambienti viene garantita con cadenza mensile già dalla prossima settimana". (segue) (Ren)