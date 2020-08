Salerno: nasce comitato "Libero ed impertinente'" per il no al Referendum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È nato a Salerno il comitato 'Libero ed impertinente' per il no al Referendum del 20 e 21 settembre". Lo ha annunciato il giornalista Gaetano Amatruda. Il referendum costituzionale in Italia è stato indetto per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale dal titolo "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari". "Sarà - ha detto Amatruda - una organizzazione libera perché non avrà una struttura rigida e precostituita ed impertinente perché sfiderà il populismo peggiore con il coraggio di raccontare quello che i partiti non riescono più a dire". Ci saranno forme di collaborazione con i Comitati nazionali e, soprattutto, una pagina social che sarà occasione di confronto, una pagina aperta al contributo di quanti vorranno partecipare alle iniziative. Importanti e significative le prime adesioni. Ci sono la senatrice Eva Longo ed il professore Aniello Salzano. Hanno dato la disponibilità i dirigenti politici Marco Abate, Pippo della Corte e Angelo Giubileo. I promotori hanno lanciato oggi l'iniziativa, giorno dell'anniversario della scomparsa di Alcide De Gasperi, padre costituente e difensore del primato della politica.(Ren)