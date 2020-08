Coronavirus: De Luca, stop comportamenti irresponsabili, tamponi a Capodichino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci sono parole per censurare comportamenti di incredibile superficialità che sono alla base dei nuovi contagi causati dai rientri da vacanze all'estero, in particolare da Malta, Grecia, Ucraina, Croazia, Spagna". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in una nota. "La convivenza civile comporta doveri di responsabilità ineludibili - ha proseguito De Luca - per se stessi, per le proprie famiglie e per la comunità. E' intollerabile la totale indifferenza a questi doveri. Tanto più nel momento in cui vengono colpiti centinaia di concittadini al di sotto dei 35 anni e alla vigilia dell'apertura dell'anno scolastico. Qualche esempio concreto. Un giovane di un Comune del Casertano è risultato positivo dopo un viaggio in Grecia e ha indicato solo dopo alcuni giorni gli altri amici della comitiva. Risultato: 15 positivi al termine del contact tracing. Dopo un viaggio in Spagna, nel salernitano, è risultata positiva un'intera famiglia e sono sottoposte ora a tampone decine di altri familiari e contatti vari avuti dai singoli componenti (al momento 5 positivi). Desidero ringraziare le decine di dipendenti delle Asl e il personale sanitario rientrato dalle ferie per contrastare tempestivamente i possibili ulteriori casi di Covid, gli operatori della Napoli 1, dell'Istituto Zooprofilattico che hanno consentito di spegnere sul nascere il focolaio di Sant'Antonio Abate, dove è stata straordinaria la collaborazione dei cittadini e della sindaca, che ringrazio". (segue) (Ren)