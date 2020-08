Campania: Ciarambino (M5s), vergognosi ritardi dei trasporti pubblici a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È vergognoso che turisti e cittadini debbano attendere più di un'ora un tram mettendo a dura prova la pazienza di quanti si aspettano giustamente l'esistenza di servizi decenti. Non è concepibile che in una città come Napoli, le persone debbano attendere più di un'ora per muoversi in un'area di cinque chilometri complessivi". Lo ha detto il candidato presidente alla Regione Campania del Movimento 5 Stelle, Valeria Ciarambino che ha detto in merito ai ritardi dei ritardi dei servizi pubblici: "Un solo tram in circolazione per una tratta, quella che da Poggioreale arriva a Cristoforo Colombo che incide fortemente anche sui turisti che dal molo Beverello devono arrivare a Piazza Garibaldi. Tutto questo perché i tranvieri sono pochi, 27 in totale, e con le ferie si arriva ad un solo autista a turno. Ma dove è finito il corso che avrebbe dovuto formare quei tanti conducenti che avevano risposto positivamente alla manifestazione di interesse di passare alla guida dei tram? Come potremmo mai competere con le altre città se teniamo i turisti prigionieri impedendogli gli spostamenti?". (segue) (Ren)