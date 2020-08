Coronavirus: Schifone (Fd'I), chiuse discoteche ma chi controlla i centri sociali?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è deciso di imporre la chiusura dei luoghi della movida dalle discoteche alle sale da ballo e multare i gestori dei locali o dei lidi balneari che non saranno in grado di garantire il rispetto delle regole per evitare gli assembramenti, ma quantomeno per coerenza si sarà altrettanto rigidi con i centri sociali?". Lo ha dichiarato in una nota l'esponente di Fratelli d'Italia Marta Schifone che ha aggiunto: "A Napoli in particolare ci si accanisce contro chi lavora onestamente, paga le tasse e nonostante le regole restrittive, il rischio di multe e chiusure e delle mille difficoltà legate all'emergenza da Covid-19 tenta di restare a galla. Ma qualcuno si è interessato a chi svolge attività simili senza una licenza o, i centri sociali, 'amici' di de Magistris sono intoccabili?". Quindi ha concluso: "Sarebbe giusto evitare che chi opera nella legalità, e non sulle spalle dei cittadini, venga beffato, in una fase così delicata, proprio dal rispetto delle regole". (Ren)