Napoli: aggredisce gli agenti che lo fermano, arrestato 22enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio gli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia della polizia di Stato sono intervenuti in piazza Garibaldi perché un contingente del Reparto Mobile di Napoli, poco prima, aveva fermato una persona che stava urinando sul mezzo di servizio. Durante il controllo l’uomo ha dato in escandescenze ingiuriando ed aggredendo i poliziotti fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato. Un 22enne napoletano è stato arrestato per violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. (Ren)