Campania: Lega, Regione ha chiuso reparti essenziali all'ospedale di Ariano Irpino (Av)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I cittadini di Ariano Irpino (Av sono ormai da tempo costretti a dover ricorrere, per mancanza di reparti essenziali nell'ospedale cittadino, ad altri nosocomi per farsi curare. Il modello Campania di De Luca è un bluff, la salute dei cittadini è a rischio". Lo hanno dichiarato in una nota il segretario provinciale della Lega ad Avellino, Pasquale Pepe e del coordinatore cittadino di Ariano Irpino, Pasqualino Santoro: "Ad Ariano mancano reparti vitali come il laboratorio analisi, ginecologia, urologia, per non parlare del reparto di radioterapia. La situazione è ancora più grave se si tiene conto che il Pronto soccorso di fatto è praticamente inutilizzabile per queste carenze così gravi. Con il centrodestra al governo della regione e della città ci prendiamo in carico di sistemare quanto prima questa scandalosa defezione dei servizi sanitari ad Ariano Irpino". Quindi hanno concluso: "La salute dei cittadini campani viene prima di tutto e tutti. Basta a logiche clientelari sulla nostra sanità".(Ren)