Napoli: Muscarà (M5s), Ztl Piazza del Gesù, non solo bar e pizzerie ma luogo di cultura

- "Un luogo per saziare la mente e riempire gli occhi, non solo le pance, è così che si deve immaginare la piazza del Gesù pedonalizzata". Lo ha dichiarato la consigliera regionale campana del Movimento 5 stellle Maria Muscarà accogliendo le perplessità di cittadini e residenti della zona preoccupati che la trasformazione in Ztl possa trasformarsi in boomerang. "La piazza - ha proseguito Muscarà - seppur liberata, non deve diventare uno spazio dove le persone si incontrano solo per bere e mangiare regalato al mercato dell'enogastronomia. Si tratta di uno dei posti della città su cui si affacciano alcuni dei più importanti simboli della storia partenopea, e non si può immaginare di ammirare il bugnato del Gesù nuovo con la puzza di fritto sotto al naso. Ben vengano dunque le proposte di coinvolgere le associazioni culturali del territorio affinché gli spazi affrancati da auto e scooter possano trasformarsi in una agorà. La pedonalizzazione non può essere escamotage per sistemare più tavoli all'aperto", ha concluso l'esponente del Movimento 5 stelle.(Ren)