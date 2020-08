Pomigliano (Na): Rivellini (Fd'I), con accordo M5s-Pd cadono promesse grilline

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'accordo di Pomigliano d'Arco (Na) le promesse del Movimento 5 stelle iniziano a crollare miseramente". Così Enzo Rivellini, candidato alle elezioni Regionali in Campania per Fratelli d'Italia. "I boy scout di Grillo - ha proseguito Rivellini - avevano promesso che non avrebbero mai fatto accordi politici con altri partiti, soprattutto con la 'vecchia politica'. Invece ci troviamo di fronte ad un accordo tra PD e 5 Stelle per il candidato sindaco di Pomigliano d'Arco, proprio la città di Giggino Di Maio, dove pensavano di avere il successo in tasca e invece devono ricorrere ad alleanze da prima repubblica. Un accordo che ha il sapore della sconfitta soprattutto per Valeria Ciarambino, cresciuta politicamente proprio a Pomigliano d'Arco, lei che ha sempre battagliato contro il Pd di De Luca oggi deve piegarsi a quest'alleanza. I grillini, partiti bene, si stanno comportando come la parte più malsana della peggiore partitocrazia e lo stanno dimostrando ampiamente. A questo punto mi aspetto una votazione sulla piattaforma Rousseau per eleggere Mastella a capo dei 5 stelle al posto di Grillo...". (Ren)