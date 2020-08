Campania: M5s, domani tour a Salerno di Ciarambino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tappa nel Salernitano per il Summer Tour della candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino. Domani, giovedì 20 agosto, 4 gli appuntamenti in programma. Lo ha annunciato in una nota il M5s. Il programma: "Alle ore 10.30, Praiano, Bar del Sole, incontro con i cittadini; alle ere 12.30 Minori, via Roma, accanto al Bar Crystal, incontro con comitato "No Tunnel"; alle ore 15.30 Maiori, Corso Regina, Coffee Rosy Bar, incontro con Comitato "Tuteliamo la Costiera Amalfitana"; alle ore 17 Vietri sul Mare, Caffè Pasticceria Russo, Corso Umberto I, incontro con i cittadini; alle ore 19.30, Lungomare di Salerno (nei pressi della Camera di Commercio), Gazebo informativo". (Ren)