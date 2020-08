Napoli: Verdi, centro storico pattumeria è pessimo biglietto da visita per turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci chiediamo che idea devono essersi fatti i turisti vedendo il centro storico della città ridotta ad una pattumiera, è un pessimo biglietto da visita, in queste condizioni non andiamo da nessuna parte, il turismo perderà vigore e l'economia, già messa a dura prova, subirà danni incalcolabili. Ora bisogna agire e prendere il controllo della situazione. I cittadini e soprattutto gli amministratori sono chiamati ad essere responsabili, la città non può essere ridotta così". Lo hanno dichiarato in una nota il consigliere regionale dei Verdi-Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e quello della seconda municipalità Salvatore Iodice. (Ren)