Scuola: Mazzoni (Campania Libera), dalla politica maturità non lettere a Mattarella

- "In un momento in cui non sappiamo quale sarà l'evoluzione dei contagi e mentre il Governo gestisce con non poche incertezze la fase organizzativa cruciale per la riapertura delle scuole - dai banchi ai plessi scolastici, alla copertura delle piante organiche -, occorre tutelare con azioni concrete la continuità della didattica e il diritto allo studio. Senza evocare strumentalmente gestioni commissariali improprie delle nostre politiche pubbliche". Lo ha dichiarato in unanota Erminia Mazzoni, capolista di Campania Libera alle prossime elezioni regionali: "Oggi è necessario concentrare tutti i nostri sforzi e le migliori idee disponibili per ripartire, perché solo così permetteremo alle famiglie di tornare a lavoro, riusciremo a contrastare le diseguaglianze educative e daremo ai nostri ragazzi una didattica che non si può limitare al virtuale. Tutto questo accadrà se riapriremo in sicurezza". (segue) (Ren)