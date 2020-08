Napoli: Verdi, dopo nostra denuncia iniziano a rimuovere rifiuti da centro storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la nostra denuncia e le nostre richieste di intervento all'Asia qualcosa si sta muovendo, noi quindi continueremo a denunciare e a rendere pubbliche le situazioni e le problematiche, facendo ausilio anche dei canali social, che si vengono a creare in città, non possiamo esimerci dal denunciare le criticità, come quella del problema rifiuti, che affligge costantemente il nostro territorio". Lo hanno detto in una nota il consigliere regionale Verdi Francesco Emilio Borrelli e della seconda municipalità Salvatore Iodice sui cumuli di rifiuti presenti al centro storico di Napoli: "Ora vigileremo che venga svolto un lavoro completo ed efficiente, bisogna ridare decoro e dignità alle nostre strade, per i cittadini e anche per i turisti. C'è bisogno che gli amministratori si prendano le loro responsabilità così come devono farlo anche i cittadini che devono prendersi cura dei propri quartieri e non sversare immondizia in maniera illecita ed incivile". (Ren)