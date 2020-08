Melito (Na): commercianti, troppi furti ora amministrazione tuteli negozianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle scorse ore diversi esercizi commerciali di Melito sono stati presi di mira dai ladri. Un fatto preoccupante, che presuppone una risposta immediata da parte delle forze dell'ordine e delle istituzioni. Invito il sindaco Antonio Amente a farsi promotore di una task force da avviare sul territorio per tutelare un settore importante per la città". Lo ha dichiarato il presidente Aicast Melito e dell'associazione commercianti Antonio Papa a commento dei furti ai danni di alcune attività cittadine accaduti nella notte tra il 17 e il 18 agosto. Papa ha aggiunto: "Le istituzioni locali e lo stesso primo cittadino hanno l'obbligo nei confronti della città di convocare immediatamente le forze sindacali ed economiche oltre alle forze dell'ordine per mettere in campo tutte le azioni necessarie volte ad individuare i soggetti che si sono macchiati di questo reato. La sicurezza dei cittadini e dei commercianti deve rappresentare la priorità". (Ren)