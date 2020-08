Turismo: Coldiretti, in Campania boom vacanze in campagna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania – hanno concluso Coldiretti e Terranostra – l'offerta agrituristica è sempre più ricca e variegata, con crescita continua del turismo culturale e del turismo 'green'. La rete degli agriturismi cresce insieme ad un modello di agricoltura che è presidio del territorio e custode di un patrimonio di 531 bandiere del gusto (prodotti agroalimentari tradizionali), grazie al quale la Campania è la prima regione d'Italia per biodiversità. Nella rete degli agriturismi Campagna Amica a valorizzare la biodiversità del cibo ci sono gli agrichef, i cuochi contadini, che portano in tavola le ricette della tradizione, valorizzando le produzioni a chilometro zero". (Ren)