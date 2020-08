Coronavirus: Nappi (Lega), chiusura discoteche arma di distrazione di massa del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E dopo le schedature dei clienti affidate a ristoratori e baristi, ora la chiusura delle discoteche. Questo governo usa armi di distrazione di massa dai problemi reali che stanno per arrivare” lo ha dichiarato in una nota Severino Nappi, Lega Campania: "Nessun controllo, nessun progetto di prevenzione. Tutto è lasciato alla responsabilità degli operatori privati, costretti a fare quelle attività di contrasto al virus che governo e regione non sanno e non vogliono fare. Adesso li costringe a chiudere. Invece di tutelare la salute dei cittadini, questi incapaci rischiano solo di far fallire le aziende". Nappi ha concluso: "Possibile che non siano in grado di organizzare un sistema di tamponi per tutti? Possibile che non siano in grado di gestire gli arrivi degli stranieri? Possibile che siano incapaci di garantire il dignitoso funzionamento della rete sanitaria? Sono queste le ragioni che impongono il cambiamento. In Italia e in Campania". (Ren)