Coronavirus: obbligo di mascherina, a Napoli incrementati controlli delle Forze dell’ordine

- Nella mattinata odierna a Napoli si è svolta, presso il Palazzo di Governo, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in occasione della quale sono state esaminate le ulteriori prescrizioni introdotte dall’ordinanza emanata il 16 agosto scorso dal Ministro della Salute per contrastare l’epidemia da Covid-19. Al riguardo, sono state valutate le modalità di verifica sull’ attuazione delle predette misure, da parte delle Forze dell’ordine nonché delle Polizie locali. In particolare, verranno incrementate le aliquote di personale impiegato nelle relative attività di controllo, specie nella fascia oraria, individuata dall’art. 1 della predetta ordinanza del Ministro della Salute, compresa tra le ore 18 e le ore 6. (Ren)