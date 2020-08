Regionali: Ciarambino, patto di resistenza col popolo campano contro impresentabili e tangentisti riciclati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un esercito di impresentabili, indagati per reati che vanno dalla corruzione al voto di scambio politico mafioso, ex tangentisti, trasformisti seriali e politici riciclati della Prima Repubblica è pronto a scendere in campo per mettere le proprie mani sul futuro della Campania e sul denaro dei contribuenti". Lo ha dichiarato la candidata alla presidenza della Regione Campania per il Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino. "Come cittadini - ha proseguito Ciarambino - abbiamo il dovere di fermare chiunque intenda utilizzare la nostra regione come un bancomat. E' trascorso più di un mese da quando ho chiesto a Stefano Caldoro e a Vincenzo De Luca di firmare con me il patto 'liste pulite'. Non mi sorprende che il mio invito sia andato a vuoto, tenuto conto del tenore dei nomi che stanno continuando a imbarcare nelle rispettive coalizioni, che un giorno rischiamo di ritrovarci nelle istituzioni. Se non hanno firmato loro, sono certa che lo faranno i cittadini della Campania. In tutte le piazze e i comuni al voto raccoglieremo firme per dire no a liste con dentro persone coinvolte in indagini gravi o che portino con sé il retaggio della peggiore stagione politica della storia della nostra democrazia. Coinvolgeremo i nostri attivisti, i parlamentari, i candidati al Consiglio regionale e ai consigli comunali e tutti coloro che vogliono solo il bene di questa terra". (segue) (Ren)