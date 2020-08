© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avevano usato la tecnica dell'abbraccio per derubare un'anziana a Cigliano (Vercelli). I Carabinieri li hanno denunciati per concorso in furto per destrezza. I due sono già noti alle forze dell'ordine: si tratta di un uomo e una donna che, secondo le indagini dell'Arma, probabilmente hanno fatto altri colpi analoghi sempre nella stessa zona durante le settimane precedenti all'ultimo furto. (Rpi)