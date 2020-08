Centrodestra: Mugnai (FI), con Massimo Riva perdiamo dirigente serio e appassionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci ha lasciato stanotte il coordinatore comunale di Forza Italia a Scandicci, Massimo Riva, persona solare sempre positiva, dirigente serio e appassionato: lascia in tutti noi un enorme vuoto che sarà difficile colmare. Così in una nota Stefano Mugnai, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera e coordinatore regionale del partito in Toscana. “Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore. Ciao Massimo, ci mancherai", ha detto. (Com)