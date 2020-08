Sardegna: convivente lavora in nero e lui ottiene reddito cittadinanza, denunciato “furbetto” di Buggerru

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La convivente lavora come badante in nero e lui chiede e ottiene il reddito di cittadinanza senza averne diritto: un uomo di Buggerru è stato individuato dalla Guardia di finanza di Iglesias in seguito ad un approfondimento delle informazioni acquisite nel corso delle attività di controllo del territorio, successivamente approfondite attraverso la consultazione delle banche dati in uso al corpo. L'attività ispettiva è iniziata da un controllo in materia di lavoro nero nei confronti di una cittadina italiana risultata svolgere da circa tre anni l'assistenza domiciliare a favore di una persona anziana in qualità di badante in nero ovvero priva di qualsiasi copertura contrattuale e quindi assicurativa e previdenziale. I successivi riscontri sulla composizione del nucleo familiare della badante hanno permesso di rilevare che il convivente è percettore del cosiddetto reddito di cittadinanza a partire dal 2019: quest'ultimo, all'atto della presentazione della domanda per accedere al pubblico beneficio, ha omesso di indicare la posizione lavorativa della convivente priva di rapporto contrattuale e i relativi redditi percepiti, elementi estremamente importanti perché avrebbero precluso al richiedente l'accesso al reddito di cittadinanza. L'uomo è stato pertanto denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica del tribunale di Cagliari e rischia una condanna fino ad un massimo di 6 anni. E' stato anche all'Inps per il recupero dell'intero indebito percepito ammontante a 10.648 euro. I finanzieri indagano anche per verificare se il nucleo familiare in questione godesse di ulteriori agevolazioni fiscali. (Mig)