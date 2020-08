Sardegna: Cagliari, spende oltre 1,2 milioni in gioco d’azzardo ma non dichiara reddito, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo residente a Cagliari è stato denunciato a piede libero per evasione fiscale dalla Guardia di finanza del capoluogo sardo perché, al termine di una verifica fiscale, è emerso che avrebbe utilizzato oltre 1,2 milioni di euro per giocare d'azzardo, nonostante non abbia dichiarato alcun reddito e apparentemente non svolga alcuna attività economica o lavorativa, da marzo 2017 a marzo 2019. 3346 le operazioni di ricarica effettuate sul conto di gioco online. Il contribuente è stato individuato a seguito delle informazioni acquisite nel corso del quotidiano controllo del territorio, successivamente approfondite attraverso la consultazione delle banche dati in uso al Corpo. Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di risalire alla provenienza del significativo flusso di denaro nella disponibilità del soggetto interessato. (Mig)