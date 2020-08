Regionali: Falasca (Più Europa), appello ai partiti, avitare diffusione di materiale elettorale cartaceo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo a tutte le forze politiche impegnate nella prossima campagna elettorale regionale il massimo della responsabilità e del rispetto reciproco, astenendoci da ogni attività che possa aumentare i rischi di contagio per la popolazione. Si teme una nuova pericolosa ondata Covid, con effetti potenzialmente devastanti per la tenuta sociale ed economica: spetta dunque a noi tutti fare una campagna elettorale responsabile". Così in una nota, Piercamillo Falasca, vicesegretario nazionale di Più Europa, partito che partecipa alle elezioni regionali campane con la lista "Più Campania in Europa". "Riduciamo al massimo le occasioni di assembramento - ha proseguito Falasca - e la diffusione di materiale cartaceo che passa da mano a mano come i classici santini e i fac-simile delle schede elettorali. Ricordiamo il più possibile a materiale elettronico e digitale. Il classico porta a porta potrebbe essere un veicolo di contagio che non possiamo consentirci. Ci rendiamo conto che le nostre proposte appaiono difficili da attuare, soprattutto per chi ha una visione tradizionale della campagna elettorale, ma non viviamo una fase normale della nostra storia e dobbiamo adattarci", conclude l'esponente di Più Europa.(Ren)