Regionali: Caldoro a Mattarella, commissariare De Luca su emergenza in Campania

- "Poteri commissariali per gestire l'emergenza con maggiore efficacia e per tutelare la salute, sottrarre a chi lavora per il proprio consenso la gestione di una fase delicata: un vulnus alla necessaria neutralità istituzionale che dev'essere garantita durante le elezioni". E' la sintesi di una lettera che Stefano Caldoro ha inviato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "La recente proroga al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 - ha scritto Caldoro a Mattarella - e dei connessi termini di legge, adottata dal Consiglio dei ministri con delibera in data 30 luglio 2020 e con la conseguente approvazione del decreto legge 30.7.2020, n. 83, determina in assenza di contromisure adeguate un grave pregiudizio al corretto svolgimento delle prossime elezioni regionali, convocate per il 20 e del 21 settembre. La proroga, infatti, si estende anche ai penetranti poteri di intervento derogatorio e di spesa attribuiti alle Regioni dall'art. 1, comma 16, del d.l. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.7.2020, n. 74, e dai connessi Dpcm di attuazione, e, in particolare, ai presidenti delle stesse, in qualità titolari del potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti, nonché di soggetti attuatori delle misure previste dall'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione civile, n. 630 del 3 febbraio 2020, senza tenere conto del necessario depotenziamento degli organi di tali enti, in prossimità dello svolgimento delle elezioni, espressamente previsto dall'art. 3 della legge 17.2.1968, n. 108 nei 45 giorni antecedenti alla data delle stesse, con disposizione che, pur menzionando i Consigli regionali, la giurisprudenza ritiene pienamente applicabile anche agli organi di governo degli enti territoriali". (segue) (Ren)