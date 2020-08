Droga: in casa 1,1 kg di marijuana, preso 24enne a Ischia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamattina gli agenti del Commissariato di Ischia della polizia di STato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in zona Zaro a Forio un uomo a bordo di uno scooter trovandolo in possesso di tre buste contenenti marijuana e, presso la sua abitazione, hanno rinvenuto un’altra busta della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 1,1Kg, un bilancino e un cellulare. L'uomo, un 24enne di Lacco Ameno con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. (Ren)