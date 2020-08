Campania: Borrelli, presenteremo esposto su caso del cavallo morto a Reggia Caserta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani alle 11 presenteremo presso la caserma dei carabinieri Pastrengo un esposto contro la grave situazione venutasi a verificare nella Reggia di Caserta. Non solo è stato sfruttato un povero animale, per scopi di lucro, fino a farlo morire ma tutta la vicenda è legata a questioni poco chiare e pulite, dalle mancate autorizzazioni al microchip che indicava che il cavallo fosse morto nel 2008". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: "Chiediamo pertanto che venga aperta un'indagine su tutti i gestori di queste attività non solo nel casertano ma in tutta la Campania. Vogliamo che siano realizzati controlli a tappeto su tutti coloro che sfruttano gli animali e che i comuni attuino divieti o regolamenti più stringenti". (Ren)