Decreto Rilancio: Legnini, importante per il sisma ma ora migliorarlo in Parlamento

- I temi posti dai territori colpiti dai terremoti del 2016 sono stati concretamente ed in grande parte affrontati dal governo, che ringrazio: le norme decreto di agosto per il rilancio dell'economia sono molto importanti, come lo sono quelle del decreto Semplificazioni approvato qualche settimana fa. Così commissario alla ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, esprimendio grande soddisfazione per l'accoglimento del pacchetto di misure per il sisma nel testo del decreto. "Si tratta di disposizioni molto attese nei territori del Centro Italia, a partire dalla proroga fino al 2021 dei contratti di lavoro per tutto il personale impegnato nella ricostruzione e l'avvio della loro stabilizzazione sia pure, per ora, a valere sulle disponibilità delle Regioni e degli stessi enti locali", ha detto, ricordando che nel decreto trovano spazio anche la proroga al 31 dicembre 2021 dello Stato di emergenza, con il relativo finanziamento di 300 milioni, nuovi e più equilibrati compensi per i professionisti impegnati nella redazione dei progetti, l'estensione dei benefici fiscali della Zona franca urbana a tutto il 2021, il rimborso della Tari non riscossa ai Comuni del cratere, e il nuovo regime per le agevolazioni tariffarie sulle utenze e per il recupero delle bollette sospese. “Insieme a quelle varate poche settimane fa, che prevedono maggiori poteri in capo al commissario per sbloccare le opere pubbliche complesse, deroghe urbanistiche e semplificazioni delle procedure, sono misure che potranno aiutare ad imprimere una svolta alla ricostruzione, che procede a ritmi ancora troppo lenti: con il sostegno dell'esecutivo e l'auspicabile forte convergenza dei gruppi di maggioranza e di opposizione, i testi di entrambi i decreti potranno essere ulteriormente migliorati in sede di conversione parlamentare", ha aggiunto Legnini. (segue) (Com)