Decreto Rilancio: Legnini, importante per il sisma ma ora migliorarlo in Parlamento (2)

- In particolare, ha aggiunto, sarà necessario aumentare il personale che lavora sulla ricostruzione e rafforzare la possibilità di stabilizzarlo, e questo soprattutto nei piccoli comuni che sono quelli che avranno minori margini economici per assumerli. “Bisognerà apportare anche delle correzioni alle nuove procedure per ricostruire nei centri storici e nelle aree soggette a vincolo paesaggistico stabilite a livello nazionale, che nelle aree colpite dai terremoti possono essere un ostacolo: serve poi una disciplina definita per collegare il contributo di autonoma sistemazione e il termine ultimo per la presentazione delle domande per la riparazione dei danni lievi, oggi fissato al 20 settembre”, ha continuato, sottolineando la necessità di migliorare il funzionamento del superbonus edilizio, collegandolo ai contributi pubblici per la ricostruzione nel cratere, e soprattutto lavorare su ulteriori misure per lo sviluppo economico dei territori del cratere. “La proroga della Zona franca urbana è una prima importante risposta, ma occorrono una disciplina stabile sulla fiscalità di vantaggio e incentivi per le imprese”, ha spiegato. In questo modo, ha concluso, potremo chiudere definitivamente il cantiere normativo ed avremo tutti gli strumenti necessari per dare attuazione al piano, al quale lavoriamo dai difficili mesi dell'emergenza Covid-19, per il definitivo decollo della ricostruzione e per promuovere una vera ripartenza del Centro Italia. (Com)