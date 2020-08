Torino: Rivoli, atti di vandalismo in centro nella notte di Ferragosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pali e cartelli divelti abbandonati dentro ai cestini o in mezzo alla strada: è successo durante la notte di Ferragosto a Rivoli. A denunciare l'accaduto la vice sindaca Laura Adduce che ha sottolineato come "quei pali e cartelli fossero stati collocati solamente giovedì scorso". La vice sindaca parla di un fatto "squallido che fa indignare". E ha annunciato di aver segnalato tempestivamente l'accaduto alla Polizia locale per scovare i colpevoli che, aggiunge "devono pagare per quanto accaduto". (Rpi)