Viabilità: Anas, traffico intenso ma scorrevole nel fine settimana di Ferragosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si avvia a conclusione il fine settimana di Ferragosto, che ha confermato le previsioni da bollino giallo per la giornata di sabato e la mattina di oggi: bollino rosso questo pomeriggio, con traffico intenso ma generalmente scorrevole sui 30 mila chilometri di rete stradale e autostradale in gestione Anas. Lo si apprende dall’aggiornamento di oggi pomeriggio. I flussi veicolari consistenti del fine settimana sono cominciati venerdì 14, alla vigilia di Ferragosto, con traffico in aumento in particolare in Veneto lungo la statale 51 "di Alemagna" e al valico di Fernetti in direzione Slovenia, sul raccordo autostradale 14 "A/4-Trieste-Diramazione per Fernetti". Flussi consistenti anche nella mattina di sabato in direzione delle principali località balneari e turistiche della penisola lungo le dorsali adriatica, jonica e tirrenica. Sempre relativamente alla giornata di sabato, si è registrato traffico intenso sull'A2 "Autostrada del Mediterraneo" e in Puglia, lungo la statale 613 "Brindisi-Lecce" e la statale 379 "Egnazia e delle Terme di Torre Canne". Nella mattina di sabato segnalato anche qualche rallentamento nell'entroterra ligure e in Lombardia lungo le statali 36 "del Lago di Como e dello Spluga", la statale 45 bis "Gardesana Occidentale" e la statale 340 "Regina", con graduale diminuzione del traffico a partire da fine mattina. Flussi in aumento nel pomeriggio – ma senza particolari disagi – sulle statali calabresi 107 "Silana – Crotonese" e 280 "dei Due Mari". (segue) (Com)