Viabilità: Anas, traffico intenso ma scorrevole nel fine settimana di Ferragosto (2)

- Oggi circolazione generalmente scorrevole, con flussi in progressivo aumento a partire da fine mattina e nel corso del pomeriggio per il primo rientro consistente dalle zone di villeggiatura alle grandi aree urbane. Nelle ore centrali della giornata traffico intenso in particolare in Campania, sulla statale 145 Var "Galleria S. Maria di Pozzano" dove si sono registrati rallentamenti e in Piemonte, lungo la statale 20 "del Colle di Tenda e di Valle Roja" in corrispondenza del valico internazionale del tunnel di Tenda. Traffico localmente intenso anche in Basilicata sulla statale 585 "Fondo Valle del Noce", in Puglia sulla statale 101 "Salentina di Gallipoli" e in Veneto sulla statale 51 "di Alemagna". Per quanto riguarda le direttrici autostradali traffico intenso si registra sulla A2 "Autostrada del Mediterraneo" tra gli svincoli di Pontecagnano e Fisciano in direzione nord. Nel corso del pomeriggio/sera si prevede l'intensificazione dei flussi per i rientri dal weekend. Al fine di agevolare gli spostamenti, il divieto di transito dei mezzi pesanti è in vigore fino alle ore 22 di questa sera. Per il prossimo fine settimana è previsto bollino rosso durante le intere giornate di sabato e domenica che sarà interessata dai rientri di controesodo. Il transito dei mezzi pesanti sarà vietato sabato 22 dalle 8 alle 16 e domenica 23 agosto dalle 7 alle 22. (Com)