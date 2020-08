Campania: Ciarambino (M5s), vergognosi ritardi dei trasporti pubblici a Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha aggiunto: "Serve immediatamente un piano di investimenti per il trasporto pubblico a Napoli e va commissariato il Comune sui trasporti. Noi interagiremo al più presto anche con il Governo e il ministro Cancelleri per arrivare a risolvere i tanti disastri che ruotano intorno ai trasporti non solo a Napoli, ma in tutta la Campania, frutto di anni di politica del fumo". Dunque il capogruppo regionale M5s ha concluso: "In Campania occorre anche un sistema ferroviario che consenta ai cittadini di muoversi liberamente. Per questo il nostro programma prevede la realizzazione di una metropolitana regionale. La Campania deve diventare un modello nazionale per il trasporto pubblico. Impiegheremo i fondi provenienti dal Recovery fund per collegare ogni provincia con l'area metropolitana. Quanto avvenuto ieri è la dimostrazione che è arrivato il momento di dire finalmente basta ai viaggi della speranza mettendo in campo azioni concrete e non promesse da marinaio". (Ren)