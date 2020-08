Coronavirus: Barone (Asi Bn), insensato chiudere discoteche e non i porti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Chiudere le discoteche e non chiudere i porti è un controsenso, perché tutti i giovani che si sono assembrati nelle discoteche ora si assembreranno nelle piazze, nelle case, nelle spiagge, così come gli sbarchi incontrollati e le fughe dai centri continuano ad essere un problema al quale il Governo sembra non dare il giusto peso. Bisognerebbe dare delle linee guida sanitarie ben precise, perché così si dà il colpo di grazia a migliaia di imprenditori, che cercano a stento di tirare avanti, non solo i sussidi sono praticamente inesistenti, in più non si da loro la possibilità di poter lavorare in sicurezza, così facendo la nostra economia non si riprenderà di certo in tempi brevi.” Lo ha dichiarato in una nota Luigi Barone presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento e consigliere delegato della Ficei per le politiche del Mezzogiorno. (Ren)