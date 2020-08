Avellino: Aquino (Noi Campani), La Vita è il profilo giusto per vincere ad Ariano Irpino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' l'uomo giusto per vincere e governare la città di Ariano Irpino. Il nostro sostegno sarà fondamentale anche per la vittoria della coalizione a sostegno del governatore Vincenzo De Luca. Ci siamo ritrovati su un progetto, su un'idea di sviluppo per il Comune più grande della provincia dopo il capoluogo. Ariano merita di tornare al centro delle politiche regionali e in questo senso prendiamo un impegno non solo a parole con la comunità". Lo ha detto Ciro Aquino, segretario provinciale di Noi campani con Mastella, in occasione della conferenza, tenutasi a Piazza Duomo, manifesta il proprio sostegno alla candidatura di Giovanni La Vita a sindaco. "È stato possibile raggiungere questo accordo - ha spiegato il segretario provinciale - grazie alla responsabilità di Carmine Peluso che ha fatto un passo indietro per sostenere Giovanni La Vita in un cartello elettorale che si riconosce nella coalizione che sostiene il presidente De Luca". "Il centrosinistra - ha detto ancora Aquino - non è quella parte che si allea con i cinquestelle. Come faranno a spiegare agli elettori che ad Ariano Irpino sono alleati e alle elezioni regionali si confronteranno su fronti opposti Mai più gli errori registrati durante l'emergenza coronavirus all'ospedale Frangipane. Siamo nel centrosistra con le nostre idee, senza subalternità, ma con il desiderio di migliorare dove in questi anni c'è stata poca attenzione. Siamo in campo per migliorare la qualità di vita degli arianesi ma anche per eleggere un consigliere regionale di Noi Campani", ha concluso Aquino. (Ren)