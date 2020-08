Campania: Gorga, necessario nuovo modello di svluppo turistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se gli aiuti economici del governo nazionale e regionale sono stati la prima e necessaria risposta nel sostenere il settore del turismo, così duramente colpito dalla pandemia, è necessario ora elaborare anche a livello locale nuove strategie per il turismo di domani". Lo ha affermato Clelia Gorga, candidata con Campania Libera alle prossime elezioni regionali. "Sicurezza sanitaria – ha proseguito Gorga - formazione degli operatori, innovazione e sostenibilità", sono strumenti necessari per affrontare il rilancio del comparto. Ritengo che nella prossima legislatura regionale si debba progettare un nuovo modello di turismo che metta al centro il benessere e la sicurezza della persona. Anche gli investimenti andranno programmati in tale direzione, rafforzando altresì la sinergia tra tutte le istituzioni politiche, economiche e sanitarie. La formazione degli operatori sarà fondamentale nell'accoglienza turistica ed andrà maggiormente sostenuta, perché se è vero che nelle loro esperienza di viaggio le persone saranno più attente alla sicurezza sanitaria sarà necessario ricalibrare i servizi e la loro comunicazione. Andrà incentivato e rafforzato anche l'uso delle smart technologies negli uffici turistici, sviluppando una comunicazione più incline ai nuovi bisogni. Un contributo straordinario al rilancio del settore può arrivare poi dai 10 Parchi naturali della Campania, che hanno il vantaggio di offrire spazi all'aria aperta, una condizione ideale per limitare il rischio dei contagi. L'alto numero di presenze che si registrano in questi giorni al Parco nazionale del Vesuvio sono un segnale importante da cogliere". "Bisognerà – ha concluso Gorga - lavorare perciò ad una maggiore semplificazione degli organi di gestione dei Parchi naturali, ad una loro maggiore integrazione con le comunità locali, e investire risorse per nuovo personale". (Ren)