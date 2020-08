Campania: De Luca, abbonamenti gratuiti dei trasporti per gli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È ripartita la campagna per gli abbonamenti gratuiti agli studenti residenti in Campania.Dal 2016, le ragazze e i ragazzi dagli 11 ai 26 anni possono usufruire di questa importante agevolazione grazie a cui una famiglia, con due figli che studiano, risparmia mediamente 800 euro all’anno. Siamo stati la prima Regione in Italia a varare questa misura di grande civiltà e continuiamo a mantenere questo impegno concreto". Lo ha affermato sui social il presidente della Campania Vincenzo De Luca. (Ren)