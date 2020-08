Droga: in casa 3,7 kg di hashish, arrestata a Salerno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A suffragare la supposta attività di spaccio diverso materiale da taglio e confezionamento, nonché numerosi telefoni cellulari che saranno successivamente analizzati per comprendere l’eventuale portata del “giro”. Il tutto ovviamente è stato sottoposto a sequestro per assicurare le fonti di prova. Così è stata arrestata una 27enne di Battipaglia (Sa), ma residente nell’abitazione in cui è avvenuta l'operazione dei militari. La compagnia carabinieri di Salerno procederà in nuovi e profondi accertamenti per cogliere tutti i dettagli di questo ingente ritrovamento e approfondire il ruolo della donna. La donna, in stato avanzato di gravidanza (nono mese), è stata posta agli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre a Pontecagnano Faiano. (Ren)