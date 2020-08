Campania: Zinzi (Lega), visita alla carceri per ribadire vicina agli agenti penitenziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho voluto rinnovare la mia vicinanza umana e politica agli agenti delle strutture penitenziarie di Santa Maria Capua Vetere ed Aversa e verificare di persona le condizioni dei detenuti". Lo ha affermato il consigliere regionale campano della Lega Gianpiero Zinzi durante una visita alle carceri: Per noi la sicurezza è sempre stato un tema centrale e, dopo le giornate difficili dei mesi scorsi, ho riscontrato con piacere grande ordine all'interno del carcere con la tensione tra detenuti ed agenti rientrata". Quindi ha aggiunto: "La visita di oggi ha avuto anche lo scopo di ribadire la nostra piena vicinanza alla polizia penitenziaria e ai servitori dello Stato impegnati nella sicurezza della nostra comunità. Il tema della sicurezza e delle condizioni delle carceri è stato sempre centrale nella mia azione politica tra i primi atti che ho firmato da Consigliere regionale c'è stato l'ordine del giorno con il quale abbiamo chiesto ed ottenuto dalla giunta di impegnare risorse per l'allaccio della rete idrica presso la struttura di Santa Maria Capua Vetere". Zinzi ha concluso: "Spiace constatare come ad oggi però il problema non sia risolto, anzi comporti grave pregiudizio a detenuti, personale e agenti della penitenziaria". (Ren)