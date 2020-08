Campania: Angrisani (M5s), sanzioni alle aziende, per inquinatori non ci sarà scampo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo anni finalmente assistiamo all'intensificarsi di controlli ambientali sulle industrie che insistono sul bacino idrografico del fiume Sarno. Di oggi la notizia che due aziende conserviere di Scafati, dopo le due di Sarno e i numerosi controlli di questa estate, sono state sorprese a violare le norme ambientali". Lo ha dichiarato in una nota il senatore M5s Luisa Angrisani che ha spiegato: "Ringrazio Ministro dell'Ambiente Sergio Costa che ha intensificato i controlli. È grazie a lui che gli imprenditori disonesti vengono scoperti e sanzionati. La salute pubblica è finalmente tutelata ed ha la considerazione che merita. Gli imprenditori onesti e rispettosi delle norme non hanno nulla da temere, anzi vanno premiati ed incentivati, per gli imprenditori disonesti, invece, che vogliono arricchirsi sulla salute dei cittadini, non ci sarà scampo". (Ren)