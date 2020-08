© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultima dichiarazione di Zingaretti su Virginia Raggi è perfettamente in sintonia con la nuova modalità del Pd: dire tutto e fare il suo contrario, un orribile sconfortante vezzo della politichetta di questo tempo. Così in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d’Italia. (Com)