Torino: controlli di Polizia a Ferragosto, 22 arresti e 19 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventidue arresti e 19 denunce in 72 ore. Questo il bilancio delle operazioni di Polizia che si sono svolte durante il weekend di Ferragosto. I reati più diffusi sono stati il furto, la rapina e la detenzione di sostanze stupefacenti. Un terzo degli arresti è avvenuto nel centro città dove ci sono stati ben 6 arresti. Un caso è avvenuto venerdì pomeriggio quando un italiano 24enne residente a Cuneo è stato sorpreso dagli agenti mentre stava per cedere della cocaina nei pressi della Stazione di Porta Susa in cambio di 120 euro. La Polizia ha poi avviato una perquisizione trovando addotto al giovane 60 grammi di cocaina e 90 grammi di pasticche di Ecstasy. I controlli sono poi proseguiti in casa dell'uomo, dove sono stati trovati altri 65 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento degli stupefacenti. Così è scattato l'arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio. Altro caso ieri mattina, quando un cittadino italo-marocchino di 27 anni è stato sottoposto agli arresti domiciliari dopo un ingente furto all'interno di un centro commerciale di via Lagrange. Un bottino da 1659 euro tra occhiali da sole griffati e profumi di marca. (segue) (Rpi)