Torino: controlli di Polizia a Ferragosto, 22 arresti e 19 denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre in via San Francesco Da Paola, durante la notte di Ferragosto la Squadra Voltante ha arrestato due 25enni marocchini responsabili di tenta rapina aggravata ai danni di un passante: si sono fatti dare il cellulare minacciando l'uomo con un coltello. Stessa scelta la sera prima nella stagione Gtt vicino a Porta Nuova. Un 34enne dominicano ha sottratto il cellulare ad un diciottenne e gli ha poi chiesto una somma di denaro per la sostituzione, ma il giovane ha notato la Polizia e ha chiesto subito aiuto. Il malvivente è stato arrestato per tentata estorsione. In zona Barriera di Milano gli agenti sono intervenuti anche nei confronti di un uomo, un marocchino di 24 anni, autore di una violenta rapina nei confronti di una signora di 50 anni. Per sfilarle la collana in oro ha causato una forte colluttazione. La donna è caduta a terra riportando lesioni e contusioni, traumi facciali e la distorsione del rachide cervicale: ne avrà per almeno 10 giorni di prognosi. Il 24enne è stato arrestato per rapina e lesioni e l'oggetto rubato è stato restituito alla vittima. Grande attenzione anche nel controllo dei veicoli: tra il 14 e il 15 agosto ne sono stati fermati 400 con l'identificazione di 700 persone. (Rpi)