Fase 3: in corso vertice tra governo e Regioni su discoteche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via alle 16 la riunione tra il governo e le Regioni convocata dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, per fare il punto sulla questione relativa all’apertura delle discoteche. In collegamento anche i ministri dello Sviluppo economico e della Salute, Stefano Patuanelli e Roberto Speranza. Tra i presidenti delle Regioni sono poi presenti Stefano Bonaccini (Emilia Romagna), Luca Zaia (Veneto), Alberto Cirio (Piemonte), Donato Toma (Molise), Giovanni Toti (Liguria), e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), e i vicepresidenti Gaetano Armao (Sicilia) e Fulvio Bonavitacola (Campania). (Rin)