Piemonte: tragedia a Corio, uomo muore schiacciato dal suo fuoristrada

- Aveva parcheggiato il suo fuoristrada in pendenza senza bloccarlo. Una volta sceso si è accorto della situazione e ha tentato di fermare la discesa dell'auto, ma è stato travolto dalle ruote. Morto un 67enne di San Giorgio, Renzo Munari, mentre si trovava a Corio dove stava trascorrendo alcuni giorni di ferie. Troppo tardi anche per I soccorsi che, giunti sul posto, hanno tentato la rianimazione. In corso gli accertamenti sul caso da parte dei Carabinieri di Venaria. (Rpi)