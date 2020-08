Meteo: le previsioni di domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, domenica 16 agosto, si prevedono cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. A partire dal pomeriggio sono previsti rasserenamenti fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi , con 11.1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3847m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nel resto della regione si prevede al mattino nuvolosità irregolare e ancora qualche rovescio su Piemonte centro-settentrionale in via esaurimento. Generali schiarite nel corso della giornata ma tra tardo pomeriggio e sera sarà possibile nuovamente qualche temporale sulle Alpi in locale estensione alle zone di pianura piemontesi. In Liguria correnti umide meridionali favoriscono nuvolosità irregolare, a tratti anche compatta con qualche goccia di pioggia non esclusa. Temperature in lieve diminuzione. (Rpi)