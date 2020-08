Sardegna: è l’alpinista Giuliano Stenghel la vittima caduta dalle scogliere nell’isola di Tavolara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È l'alpinista Giuliano Stenghel, 67 anni, la vittima della caduta da una scogliera dell'isola di Tavolara, nel nord-est della Sardegna: il tragico incidente si è verificato intorno alle 11.30 di questa mattina. Stenghel, noto come "Sten", originario di Rovereto, era un campione molto apprezzato in ambito nazionale e internazionale, e trascorreva spesso le sue vacanze in Gallura. Noto per la sua abilità nell'arrampicarsi anche sulle pareti più ripide e fragili era conosciuto con il soprannome di "maestro del friabile". Era anche impegnato nel sociale: si era reso promotore di un'iniziativa sociale attraverso la fondazione dell'associazione "Serenella Onlus", intitolata alla prima moglie Serenella, morta anni fa. Stamattina il tragico epilogo della sua escursione sull'isola di Tavolara con la caduta risultata fatale: l'allarme è stato lanciato da alcuni diportisti che dalla loro barca hanno visto Stenghel precipitare. Inutile l'intervento sul posto dei soccorritori e della Guardia Costiera: i tentativi di salvarlo sono risultati inutili, troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con le rocce. La Guardia Costiera si sta occupando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Le ipotesi più probabili sono quelle di problema in quota oppure di un errore nel corso dell'arrampicata. (Mig)