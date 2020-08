Meteo: le previsioni di domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, nella giornata di Ferragosto, i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, e non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, e lo zero termico si attesterà a 4302m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. È prevista afa. Nel resto della regione si prevede pressione atmosferica in rialzo a garanzia di una giornata di Ferragosto più stabile e soleggiata su Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, seppur con qualche nuvola sparsa al mattino. Annuvolamenti diurni sui settori montuosi ma con tempo generalmente asciutto. Clima caldo e afoso, tipico del periodo. In Liguria venti di brezza e mare poco mosso. (Rpi)