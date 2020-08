© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono in queste ore le operazioni per spegnere l’incendio in corso a Cercenasco. Sono quattro le squadre di Vigili del fuoco che dalle 6 di stamattina lavorano nella zona del pinerolese per spegnere un vasto incendio che si è sviluppato in un capannone agricolo. Parte della struttura è collassata e i pompieri si stanno occupando dello smassamento delle rotoballe di erba medica. (Rpi)